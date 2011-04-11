Робоча поїздка до Львівської області Президента України Віктора Януковича

Виїзд об 9.00

Виїзд акредитованих журналістів від Львівської ОДА, вул. Винниченка, 18

У межах поїздки Президент України ознайомиться з ходом реконструкції ДП "Міжнародний аеропорт "Львів"", будівництвом стадіону до Євро-2012.

Цього ж дня під головуванням Віктора Януковича відбудеться розширене засідання регіонального комітету з економічних реформ щодо розвитку спортивної та туристичної інфраструктури в контексті реалізації Національного проекту «Олімпійська надія – 2022»