Робоча поїздка до Львівської області Президента України Віктора Януковича
09:00, 11 квітня 2011Львів
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Виїзд об 9.00
Виїзд акредитованих журналістів від Львівської ОДА, вул. Винниченка, 18
У межах поїздки Президент України ознайомиться з ходом реконструкції ДП "Міжнародний аеропорт "Львів"", будівництвом стадіону до Євро-2012.
Цього ж дня під головуванням Віктора Януковича відбудеться розширене засідання регіонального комітету з економічних реформ щодо розвитку спортивної та туристичної інфраструктури в контексті реалізації Національного проекту «Олімпійська надія – 2022»
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