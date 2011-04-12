На Львівщині загинув видатний альпініст Святослав Сенчина
Під час тренувань на Чортових Скелях
Львів. 12 квітня. УНІАН. На Львівщині під час тренувальних змагань на Чортових Скелях, поблизу м.Винники, загинув видатний український альпініст, майстер спорту Святослав Сенчина.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
Нещасний випадок стався 10 квітня, близько 14.10, під час тренувальних занять на Чортових Скелях поблизу Винник.
Альпініст впав зі скелі отримавши травми несумісні з життям.
Як зазначає прес-служба, голова Львівської ОДА та керівництво облдержадміністрації висловили глибокі співчуття з приводу загибелі С.Сенчини.
С.Сенчина народився 3 грудня 1940 р., у м. Новий Санч. Здійснив 215 сходжень на гірські вершини, серед яких є 19 вершин першої категорії складності, 58 вершин другої, 48 вершин третьої, 29 вершин четвертої, 21 вершина п’ятої „А”, 35 вершин п’ятої „Б” і 5 вершин шостої категорії складності.