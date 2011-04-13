Польща зацікавлена у добудові «Одеса-Броди» до Гданська, - Туск

Київ. 13 квітня. УНІАН. Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу ”Одеса–Броди” до Гданська. Про це прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на брифінгу в Києві.

«Польща підтверджує свою зацікавленість у розвитку цього проекту. Для нас цей проект є суттєвим елементом для диверсифікації постачань енергоносіїв. І тому якщо йдеться про політичне рішення, то нічого не змінилося в позиції Польщі», - сказав Д.Туск.

При цьому він наголосив, що і Україна, і Польща повинні спільно вирішити фінансові й організаційні питання для розвитку цього проекту.

«Залучатиметься багато коштів (для реалізації проекту – ред.). І ті, хто ці кошти інвестуватиме, повинні бути впевнені, що цей проект демонструватиме не тільки політичну солідарність, а й принесе економічний результат”, - наголосив польський прем`єр.

Він сказав, що Україна і Польща планують сформулювати перелік питань з добудови нафтопроводу, які вимагають детального вивчення і рішення.

«Головне визначити ті суб`єктивні перешкоди, які буде необхідно ліквідувати надалі», - наголосив Д.Туск.

Він відзначив, що сьогодні питання про добудову нафтопроводу ”Одеса-Броди” до Гданська він обговорював з Президентом України Віктором Януковичем.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла всередині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би змогу поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.