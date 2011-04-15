Львів. 15 квітня. УНІАН. Краківський економічний університет (УЕК) організовує 17 - 18 квітня Дні польської освіти у Львові.

Як повідомили УНІАН у Краківському економічному університеті, метою проекту є інформування студентів та учнів про умови та можливості навчання, отримання вищої економічної освіти в Польщі.

Зустрічі присвячені Дням польської освіти проходитимуть під патронатем Грега Oпалінського - генеральний консула Польщі у Львові та ректора Краківського Економічного Університету професора Неструя.

Під час проведення зустрічі представники університету - співробітники, студенти з Польщі та країн СНД, які навчаються в УЕКу – нададуть всю інформацію відносно вступу та навчання в університеті для молоді з України.

Бажаючі навчатися в Польщі дізнаються правила вступу до УЕКу, форми фінансової допомоги, на які студенти можуть розраховувати. На ярмарку учасники зможуть дізнатися про умови, перебіг і типу навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура і отримання ступінь доктора), буде надано інформацію про можливість отримання практики та навчання за кордоном в університетах-партнерах, а також умови навчання на англійській мові.

Підчас зустрічі буде представлено фільм про Університет Економіки в Кракові, буде надано інформацію та матеріали про університет, студенти які в даний час навчається в УЕКу поділяться практичними знаннями про формальності, які повинні бути дотримані, щоб розпочати навчання у Польщі.

Для всіх зацікавлених навчанням у Краківському економічному університеті представники університету чекатимуть:

17 квітня - Львів, площа Ринок, Італійський дворик, 6, з 10.00 до 16.00.

18 квітня:

- Львівський інститут банківської справи Національного банку України (Львів, вул. Січових стрільців 11), з 10.00 до 16.00.

- Львівський економічний ліцей, (Львів, вул. Хвильового, 35), з 10.00 до 16.00.



