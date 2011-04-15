17-18 квітня - Дні польської освіти у Львові

12:14, 15 квітня 2011
Львів
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Організовує Краківський університет

Львів. 15 квітня. УНІАН. Краківський  економічний університет (УЕК) організовує 17 - 18 квітня   Дні польської освіти у Львові.

Як повідомили УНІАН у Краківському  економічному університеті, метою  проекту є інформування студентів  та учнів про умови та можливості  навчання, отримання вищої економічної освіти в Польщі.

Зустрічі присвячені Дням польської освіти проходитимуть під  патронатем  Грега Oпалінського  - генеральний консула Польщі у Львові та ректора Краківського Економічного Університету професора Неструя.

Під час проведення зустрічі представники університету - співробітники, студенти з Польщі та країн СНД, які навчаються в УЕКу – нададуть всю інформацію відносно вступу та навчання в університеті для молоді з України.

Бажаючі навчатися в Польщі дізнаються правила вступу до УЕКу,  форми фінансової допомоги, на які студенти можуть розраховувати. На ярмарку учасники зможуть дізнатися про умови, перебіг і типу навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура і отримання ступінь доктора), буде надано інформацію про можливість отримання практики та навчання за кордоном в університетах-партнерах, а також умови навчання  на англійській мові.

Підчас зустрічі буде представлено фільм про Університет Економіки в Кракові, буде надано інформацію та  матеріали про університет, студенти які в даний час навчається в УЕКу  поділяться практичними знаннями про формальності, які повинні бути дотримані, щоб розпочати навчання у Польщі.

Для всіх зацікавлених навчанням  у Краківському економічному університеті представники університету чекатимуть:

17 квітня   - Львів, площа  Ринок, Італійський дворик, 6, з  10.00 до 16.00.

18 квітня:

- Львівський інститут банківської справи Національного банку України (Львів, вул. Січових стрільців 11), з  10.00 до 16.00.

- Львівський економічний ліцей, (Львів, вул. Хвильового, 35), з 10.00 до 16.00.


 

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