На Львівщині ліквідовано 457 стихійних сміттєзвалищ

Львів. 15 квітня. УНІАН. У Львівській області в межах місячника озеленення та благоустрою ліквідовано 457 стихійних сміттєзвалищ. Про це УНІАН повідомили у Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Львівській області інформує про хід його виконання.

На 8 квітня 2011 року в області створено понад 260 га нових лісових насаджень (ліси, полезахисні смуги, насадження у межах водоохоронних зон), упорядковано 1,25 тис. га територій, парків, скверів, алей, створено 1,2 га нових парків, висаджено 520 тис. дерев. Також ліквідовано 457 стихійних сміттєзвалищ.

На 8 квітня 2011 року на проведення акції з озеленення та благоустрою витрачено понад 450 тис. грн.

«Небайдужих до природного середовища жителів м.Львова запрошуємо долучитися до весняної толоки, яка проходитиме 16 квітня 2011 р. В цей день працівники Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області прибиратимуть територію у місцях відпочинку в парку „Горіховий Гай” на вул. Володимира Великого», – зазначили в управлінні.