Цимбалюк не бачить причин для підняття цін на продукти
14:46, 15 квітня 2011Львів
0 0
Проведуть 25 ярмарків
Львів. 15 квітня. УНІАН. Причин для підняття цін на продукти до Великодня немає. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 15 квітня під час наради щодо ролі продовольчих ринків у забезпеченні продовольчої безпеки регіону, яка відбулась на ринку «Шувар».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«У нас є достатня кількість всіх продовольчих груп товарів, для підняття цін немає підстав. Тому, хочу звернутись до керівників районів, щоб вони відслідковували ситуацію», - зазначив М. Цимбалюк.
До Великодніх свят заплановано провести у районах області 25 виставок-ярмарків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter