У Львові обікрали помешкання батька депутата міськради

Львів. 16 квітня. УНІАН. До львівських правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся директор однієї із стоматологічних клінік, депутат Львівської міської ради.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повідомив, що з квартири його батька-пенсіонера невідомі скоїли крадіжку гладкоствольної мисливської рушниці «Імператор» калібру 12 мм, газовий пістолет калібру 9 мм, спецзасіб для відстрілу гумових куль калібру 9 мм та жіночий золотий перстень.

Зловмисники проникли у помешкання «шляхом віджимання дверей балкону».

Завдано матеріальної шкоди на суму 20 тис. грн.

