У Львові водій автобуса збив пішохода
10:30, 19 квітня 2011Львів
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Потерпіла уже дома
Львів. 19 квітня. УНІАН. Вчора, 18 квітня, у Львові 52-річний водій автобуса «ЛАЗ А-191» скоїв наїзд на пішохода, 21-річну львів’янку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Львівській області.
Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження у вигляді забою потиличної ділянки голови та після огляду лікарів травмпункту №3 була відпущена додому.
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