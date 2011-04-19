У Львові водій автобуса збив пішохода

Львів. 19 квітня. УНІАН. Вчора, 18 квітня, у Львові 52-річний водій автобуса «ЛАЗ А-191» скоїв наїзд на пішохода, 21-річну львів’янку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Львівській області.

Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження у вигляді забою потиличної ділянки голови та після огляду лікарів травмпункту №3 була відпущена додому.