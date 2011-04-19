На території дитячої лікарні «Охмадит» знайшли артснаряд

Львів. 19 квітня. УНІАН. На території господарського двору Львівської обласної клінічної дитячої лікарні «Охматдит» виявили артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 18 квітня надійшло повідомлення, що в селищі Брюховичі по вул. Лікарська, 3 Шевченківського району Львова на території господарського двору Львівської обласної клінічної дитячої лікарні «Охматдит» було виявлено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

По факту виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ МНС (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасу.