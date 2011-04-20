Фасадні системи терміналу "Львів" буде змонтовано в травні
Встановлюють їх уже три місяці
Львів. 20 квітня. УНІАН. На будівництві нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» протягом трьох місяців тривають роботи зі встановлення вентильованих керамогранітних фасадів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».
Як повідомив керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва ДП «Західінфрапроект» Віктор Метелиця «Керамогранітне покриття є дуже зручним у використанні. Адже воно є стійким до морозу і перепаду температур, а також має низький рівень водопроникнення».
На сьогоднішній день будівельники здійснили монтаж скляних та плоских алюмінієвих фасадних систем. Завершення всього комплексу робіт з влаштування фасадних систем очікується наступного місяця.
Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» – найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.
Проектувала новий термінал аеропорту компанія «Тебодін Україна». У серпні 2010 року уряд затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для реконструкції існуючого пасажирського терміналу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів». Згідно з документом, терміни будівництва – 2010-2011 рр., розрахункова вартість – 197,7 млн. грн., проектна організація – «Тебодін Україна».
Також Кабмін затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для будівництва зовнішніх мереж аеропорту. Вартість цього будівництва – 112,3 млн. грн., термін – 2010-2011 рр.
Урочисте відкриття нового терміналу аеропорту «Львів» заплановане на 25 листопада 2011 року.