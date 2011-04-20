Фасадні системи терміналу "Львів" буде змонтовано в травні

Львів. 20 квітня. УНІАН. На будівництві нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» протягом трьох місяців тривають роботи зі встановлення вентильованих керамогранітних фасадів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Як повідомив керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва ДП «Західінфрапроект» Віктор Метелиця «Керамогранітне покриття є дуже зручним у використанні. Адже воно є стійким до морозу і перепаду температур, а також має низький рівень водопроникнення».

На сьогоднішній день будівельники здійснили монтаж скляних та плоских алюмінієвих фасадних систем. Завершення всього комплексу робіт з влаштування фасадних систем очікується наступного місяця.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» – найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.

Проектувала новий термінал аеропорту компанія «Тебодін Україна». У серпні 2010 року уряд затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для реконструкції існуючого пасажирського терміналу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів». Згідно з документом, терміни будівництва – 2010-2011 рр., розрахункова вартість – 197,7 млн. грн., проектна організація – «Тебодін Україна».

Також Кабмін затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для будівництва зовнішніх мереж аеропорту. Вартість цього будівництва – 112,3 млн. грн., термін – 2010-2011 рр.

Урочисте відкриття нового терміналу аеропорту «Львів» заплановане на 25 листопада 2011 року.