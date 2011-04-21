У Львові відкриють пам’ятник Героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Львів. 21 квітня. УНІАН. У Львові відкриють пам’ятник Героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України.

Урочистості відбудуться 26 квітня 2011 року о 11.00 на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, з нагоди 25-річниці Чорнобильської катастрофи.

Участь у відкритті візьмуть голова ЛОДА М. Цимбалюк, голова ЛОР О. Панькевич, Львівський міський голова А. Садовий, ректор ЛДУ БЖД МНС М.Козяр, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС.

Перед відкриттям в Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, яка розташована на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбудеться поминальний молебень за жертвами Чорнобильської катастрофи.