У Львові чоловік потрапив під потяг

Загинув на місці

Львів. 21 квітня. УНІАН. Вчора, 20 квітня, у Львові під колесам потяга загинув чоловік. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України в Львівській області. Інцидент стався 20 квітня у парку «Батарівка» ст. Клепарів близько 19.08. За повідомленням МНС, дизель-потяг Львів–Рава-Руська смертельно травмував чоловіка. Потерпілий помер на місці події. Особа загиблого встановлюється.



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