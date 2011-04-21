У Львові чоловік потрапив під потяг

12:39, 21 квітня 2011
Львів
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Загинув на місці

Львів. 21 квітня. УНІАН. Вчора, 20 квітня, у Львові під колесам потяга загинув чоловік. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України в Львівській області.

Інцидент стався 20 квітня у парку «Батарівка» ст. Клепарів близько 19.08.

За повідомленням МНС, дизель-потяг Львів–Рава-Руська смертельно травмував чоловіка. Потерпілий помер на місці події.

Особа загиблого встановлюється.
 

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