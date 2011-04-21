У Львові презентуватимуть книгу «Джельсоміно в країні брехунів»

Львів. 21 квітня. УНІАН. 30 квітня у Львівському Палаці Мистецтв відбудеться презентація книги Джанні Родарі «Джельсоміно в країні брехунів» видавництва «Махаон-Україна», яка пройде у форматі майстер-класу з малювання.

Про це повідомили УНІАН у видавництві «Махаон-Україна»

Ілюстрації до нової книжки виконані відомою художницею Катериною Дудник. Всі ілюстрації у книзі - спеціально для цього проекту написані маслом картини, які можна буде побачити під час презентації.

Під час презентації маленькі читачі зможуть поспілкуватися з Катериною Дудник, помалювати разом з нею яскраві малюнки, а також побачити оригінали ілюстрацій з книжки на виставці ілюстрацій у Палаці Мистецтв.

Початок презентації – о 12.00, місце проведення - Львівський Палац Мистецтв (вул. Коперника, 17), дитяча кімната (3 поверх).