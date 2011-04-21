Навесні до війська призвуть 1520 юнаків із Львівщини

Львів. 21 квітня. УНІАН. У межах призовної кампанії «Весна – 2011» з Львівського обласного збірного пункту до лав Збройних Сил України на строкову військову службу буде відправлено 1520 юнаків. Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному медіа-центрі МОУ (м.Львів).

Обласний військовий комісар полковник Валерій Куценко повідомив, що призов проходить згідно з планом, а команди відправляються за графіком. Кількість призовних ресурсів Львівської області дозволяє виконувати план призову якісно, і у війська призиваються юнаки з добрими медичними показниками.

Львівщина призиває цієї весни на 220 чоловік більше, ніж навесні 2010 року, однак на думку начальника відділу призову та комплектування територіального управління Західного оперативного командування полковника Валерія Рибачука, ця цифра нічого не свідчить, адже це пов’язано із планом комплектування від загальної кількості військовослужбовців, які відслужили встановлений термін та вже звільнилися з військової служби.

Полковник Валерій Куценко бажає призовникам з честю і гідністю виконати свій громадянський обов’язок і через рік повернутися до своїх родин аби допомагати батькам та будувати далі власне життя.

Загалом цієї весни на службу до Збройних сил планується призвати понад 26 тисяч новобранців.