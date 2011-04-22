На Львівщині затримано розповсюджувачів «прослушок»

Львів. 22 квітня. УНІАН. СБУ затримала трьох мешканців Львівської області, які реалізовували спеціальні прилади для негласного прослуховування та відеозйомки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Встановлено, що зазначені прилади зловмисники завозили в Україну з-за кордону і, використовуючи рекламу в мережі Інтернет, знаходили покупців для подальшої їх реалізації. Окремі взірці спеціальних технічних засобів „комерсанти” реалізовували в одного з львівських магазинів.

У результаті обшуку приміщення вилучено 28 одиниць заборонених до реалізації технічних пристроїв, за допомогою яких можна дистанційно здійснювати прослуховування та відео спостереження.

Стосовно правопорушників Управлінням СБУ у Львівській області порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст.359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.