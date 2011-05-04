Цимбалюк відзначив призера Чемпіонату Європи з важкої атлетики

Львів. 4 травня. УНІАН. Заслуженому майстру спорту України, срібному призеру Чемпіонату Європи з важкої атлетики у надважкій категорії Ігорю Шимечко та його тренеру Ярославу Мартинюку 4 травня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив почесні грамоти та цінні подарунки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ваші здобутки під час Чемпіонату Європи в Казані є надзвичайно важливими, ви гордість Львівщини. Вітаю вас з перемогою, бажаю нових здобутків на цьогорічному Чемпіонаті світу, де виборюватимуть ліцензії на право участі в Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року. Ваша щоденна праця, медалі – це імідж нашої країни в світі», – зазначив голова ЛОДА М. Цимбалюк.

Голова ЛОДА також пообіцяв спортсмену допомогти у вирішенні житлового питання. «Ваші здобутки мають бути належно оцінені», – наголосив М. Цимбалюк.

Нагадаємо, Ігор Шимечко виборов срібну медаль у сумі двоборства та став чемпіоном у ривку на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики 2011 року, який відбувся в Казані (Росія).