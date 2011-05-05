У Львові на стадіоні побудують паркінг на 1000 місць

Львів. 5 травня. УНІАН. У Львові на стадіоні до Євро-2012 планують облаштувати автостоянку площею 31 032 м кв. Її побудують на західній і східній стороні стадіону. Ця стоянка розрахована для 86 автобусів і 864 легкових автівок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Дирекції з будівництва об'єктів до Євро 2012 у м. Львові".

«Сьогодні на території майбутнього автопаркінгу будівельники виконують земляні роботи і прокладають інженерні мережі», – зазначив в.о. директора з будівництва стадіонів та інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимир Карп’як.

Також згідно з генеральним проектом на сьогоднішній день вже закінчується будівництво 98 паркомісць для людей з особливими потребами. Вони розташовані під східною трибуною. Окрім цього, буде збудовано паркінг для VIP гостей і працівників ЗМІ. Для представників медіа виділять ділянку площею 6 480 м кв., що вміщатиме 250 автомобілів і 2 автобуси, для VIP персон — 5 806 м кв, і відповідно 191 авто і 2 автобуси.

Закінчити будівництво автопаркінгу будівельники планують в жовтні 2011 року. Сучасна стоянка для автомобілів відповідатиме усім вимогам УЄФА.