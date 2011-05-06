Керівник митниці зустрівся з консулами Росії та Чехії

Львів. 6 травня. УНІАН. Керівник Львівської митниці Микола Харкавий провів робочі зустрічі із Генеральним консулом Російської Федерації у Львові Олегом Астаховим та консулом Генерального консульства Чеської Республіки у Львові Мартіною Павлітовою-Муховою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Під час зустрічей обговорили питання, пов‘язані із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів та предметів, імпортованих із зазначених країн, зокрема й митного контролю та оформлення предметів дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ та міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу; питання, пов’язані із здійсненням митних процедур, які виникають в окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Результатом зустрічей стало порозуміння з багатьох питань, а також налагодження діалогу з метою подальшої співпраці.