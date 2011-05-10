На Львівщині міліція не допустила сутичок між політичними силами

Львів. 10 травня. УНІАН. Охорону громадського порядку під час святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні на території Львівської області забезпечували понад 2000 працівників міліції. Хоча деякі сили і намагалися дестабілізувати обстановку та спровокувати сутички між представниками різних політичних партій, завдяки правильній розстановці сил і засобів та вдалому оперативному перекриттю грубих порушень громадського порядку не допущено, однак декілька інцидентів усе ж таки мали місце.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України.

«Незважаючи на судову заборону проводити у цей день будь-які громадсько-політичні акції, окрім офіційних, деякі громадяни намагалися незаконно мітингувати. Саме під час таких демонстрацій правоохоронці зафіксували декілька хуліганських проявів. Зокрема, декотрі активісти розбили скло автобусу, який перевозив людей, також спалили полотнище червоного кольору», - зазначається у повідомленні.

Окрім цього до правоохоронців звернувся 60-річний львів’янин. Він розповів, що на вулиці до нього підійшли двоє невідомих, штовхнули і зірвали з нього Георгієвську стрічку та ювілейну медаль. В обох випадках міліціонери «на гарячому» затримали підозрюваних.

До медичного закладу звернувся 23-річний житель Львова з пораненням ноги. У подальшому правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав ушкодження з пристрою для відстрілу гумовими кулями від 29-річного львів’янина під час виниклого конфлікту.

Наразі працівники міліції з’ясовують усі обставини вищевказаних справ та вирішують питання про притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Керівництвом Міністерства внутрішніх справ було прийняте рішення про відрядження до Львова робочої групи на чолі з начальником Департаменту громадської безпеки МВС України генерал-майором міліції Віктором Ратушняком, яка вислухає заяви усіх учасників подій, після чого по кожному конкретному факту буде прийняте законне процесуальне рішення.

«Між тим, міліція попереджає усі політичні сили про особисту відповідальність кожного, хто переступає межу Закону. Незалежно від поглядів та приналежності до тієї чи іншої політичної партії поводити себе виключно в рамках закону – обов’язок кожного громадянина нашої держави. Усе, що не заборонено Законом – дозволено, однак якщо це хуліганські прояви, заклики до міжнаціональної ворожнечі чи радикально налаштовані гасла, за такі дії винні відповідати будуть за усієї строгості закону», - наголошується у повідомленні.



