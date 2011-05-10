Зі Львова за вихідні вивезено 463 тонни сміття

Львів. 10 травня. УНІАН. Після Дня міста у центрі Львова зібрали 9 вантажівок сміття, що становить 27 тонн. Загалом за вихідні зі Львова вивезено 463 тонни сміття. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у мерії, після святкування Дня Львова з центральної частини міста вивезли 27 тонн сміття, це на 3 тонни менше, ніж у попередньому році.

З Личаківського району вивезено 1 машину (3,5 тонни). У Франківському районі, крім планового сміття, з місць, де проходили масові заходи, а саме на вул. Стрийська, вул. Гвардійська, вул. Вітовського, вул. Сахарова додатково було вивезено 20 тонн сміття.

У Сихівському районі вивезено 1 машину (3,5 тонни) сміття, у Шевченківському – 196 тонн, у Залізничному - 213 тонн сміття.