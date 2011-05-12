У Львові обікрали благодійний центр

Львів. 12 травня. УНІАН. У Львові невідомі скоїли крадіжку з приміщення благодійної організації «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вулиці Личаківській.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники зламали металеву решітку та платикове вікно і викрали з приміщення благодійного центру два комп‘ютера, модем та обігрівач. Всього на суму 16 000 гривень.

Проводяться заходи з метою встановлення осіб злочинців.