У Львові обікрали благодійний центр
18:47, 12 травня 2011Львів
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Викрали комп‘ютерну техніку
Львів. 12 травня. УНІАН. У Львові невідомі скоїли крадіжку з приміщення благодійної організації «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вулиці Личаківській.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники зламали металеву решітку та платикове вікно і викрали з приміщення благодійного центру два комп‘ютера, модем та обігрівач. Всього на суму 16 000 гривень.
Проводяться заходи з метою встановлення осіб злочинців.
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