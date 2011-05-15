У Львові буде урочисте внесення мощей Блаженного Івана Павла ІІ

Львів. 15 травня. УНІАН. 25 червня, о 18.00, відбудеться урочисте внесення до Митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові мощей Блаженного Івана Павла II, Святішого Отця, в 10-ту річницю його візиту до України (24-26 червня 2001 р.).

Про це повідомили УНІАН у Львівській архідієцезії Римсько-Католицької церкви в Україні.

Як зазначається у повідомленні, урочисте внесення мощей Блаженного Івана Павла II до Митрополичої базиліки у Львові очолить Архієпископ Мечислав Мокшицький, Митрополит Львівський.

1 травня 2011 р. у Ватикані Святіший Отець Бенедикт XVI беатифікував Івана Павла ІІ, зарахувавши до лику Блаженних Католицької Церкви. «Свято віри, щоб відкрити двері Христові», – такими словами понтифік охарактеризував подію беатифікації в короткому зверненні до читачів ватиканської щоденної газети «L’Osservatore Romano».