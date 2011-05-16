До Львова прибув керівник МЗС України

Львів. 16 травня. УНІАН. Сьогодні у Львові з робочим візитом перебуває міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

Як зазначають у львівській ОДА, програмою візиту передбачена зустріч К. Грищенка з міністром закордонних справ Республіки Польща Р. Сікорським. Голови зовнішньополітичних відомств України та Польщі проведуть переговори та відкриють нову будівлю Генерального Консульства Польщі у Львові. Також міністри спільно з головою Львівської ОДА М. Цимбалюком відвідають об’єкти інфраструктури «Євро-2012» - будівництво нового стадіону та нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт Львів».

Окрім того, Костянтин Грищенко проведе зустріч з представниками ділових та громадських кіл Львова.

Програмою перебування міністра закордонних справ України у Львові передбачена участь українських та польських ЗМІ.