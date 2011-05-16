У Львові затримали з хабарем лікаря-хірурга

Львів. 16 травня. УНІАН. У Львові «на гарячому», під час отримання хабара, затримано лікаря-хірурга, який залучався до проведеня медичних оглядів в одному з ОРВК м.Львова.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції звернувся 19-річний львів‘янин, який повідомив, що лікар-спеціаліст одного з ОРВК м.Львова вимагає в нього хабар в розмірі 400 доларів США «за сприяння у винесенні рішення лікарською комісією щодо непридатності проходити строкову службу в Збройних силах України».

Лікаря-хірурга, який залучався до проведення медичних оглядів в ОРВК, було затримано під час отримання хабара.

Матеріали передані у Львівську військову прокуратуру.

