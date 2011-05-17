Львівщина є одним із центрів збереження культурної спадщини

Львів. 17 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав працівників музеїв із професійним святом.

«Щиро і сердечно вітаю Вас з професійним святом – Міжнародним днем музеїв. Музей – це особливе місце, де поєднується минуле, сьогодення й майбутнє, виховується почуття прекрасного, повага до народних традицій, любов до рідної землі та національного мистецтва», - зазначено привітанні.

Як зазначено в привітанні, музейна справа у нашому краї має давню і славну традицію. ЇЇ творили люди, які усвідомлювали свою відповідальність перед прийдешніми поколіннями у справі збереження безцінних скарбів цивілізації.

«Львів’яни з вдячністю згадують імена Андрея Шептицького, Ілларіона та Віри Свенціцьких, Володимира Дідушицького, Павла Жолтовського, Дмитра Блажейовського та багатьох інших подвижників музейництва. Завдяки зусиллям багатьох поколінь музейних професіоналів Львівщина є одним із провідних центрів збереження культурної спадщини в Україні.

Перед сьогоднішнім покоління музейників стоять нові завдання, а саме, зберегти та примножити музейні колекції, а також новітніми засобами донести до сучасних, особливо молодших відвідувачів, дух минувшини, а це вимагає фахової майстерності, любові та посвяти до своєї справи.

Шановні друзі, завдяки Вашій клопіткій праці й відданості професії мешканці та гості нашого краю мають можливість доторкнутися до унікальних скарбів історичної, культурної і природної спадщини.

Щорічно музеї представляють десятки знакових виставкових проектів, розвиваються партнерські відносини з музейними центрами України та Європи, що формує позитивний імідж Львівщини.

Від себе особисто висловлюю щиру вдячність всім працівникам музеїв, бажаю міцного здоров’я і благополуччя», - йдеться у привітанні голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Нагадаємо, Міжнародний день музеїв щорічно відзначають 18 травня.