У Львові на автобусній зупинці травмовано пішохода

Львів. 18 травня. УНІАН. За минулу добу на автодорогах Львова сталося 3 ДТП, під час яких травмувалося троє пішоходів. В одному із випадків, водій автомобіля, який наїхав на людину, втік з місця аварії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Так, 17 травня о 8.20 у Львові на проспекті Чорновола, 65 водій автомобіля «ЗАЗ-Деу» скоїв наїзд на 48-річного пішохода. У потерпілої – струс головного мозку, закритий перелом шийки лівої плечової кістки.

Інша автопригода сталася близько 15.30 у Львові на перехресті вулиць Митрополита Андрея – Шептицьких. Там, 35-річний водій вантажного автомобіля «КамАЗ» скоїв наїзд на пішохода, 22-річного жителя Жовківського району. У результаті автонаїзду пішохід отримав травми. У нього – струс головного мозку, садна, подряпини, рани обличчя.

Третя аварія сталася близько 10.00 на автобусній зупинці у Львові на вул. Князя Романа. На 59-річну львів’янку скоїв наїзд невідомий водій, який керував невстановленим автомобілем. Після автонаїзду водій місце ДТП залишив. Жінка отримала травми у вигляді закритого перелому пальця правої ноги, здавлення м’яких тканин стопи.

ДАІ закликає свідків автопригоди зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102.