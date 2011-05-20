131 тисячу дітей з Львівщини заплановано оздоровити цьогоріч

Львів. 20 травня. УНІАН. 131 тис. дітей з Львівської області заплановано оздоровити цього року в санаторно-оздоровчих закладах області та України. Про це йшлося під час наради в санаторії «Нафтуся Прикарпаття» (с. Модричі Дрогобицького району) щодо функціонування дитячих санаторно-оздоровчих закладах області, яка відбулась 19 травня під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вже зараз у Львівській області у санаторії «Нафтуся Прикарпаття» відпочиває 295 дітей-чорнобильців з інших областей України. Загалом у цьому санаторії до кінця цього року оздоровлять понад 3000 дітей-чорнобильців з різних областей.

Під час наради голова Львівської ОДА М. Цимбалюк дав вказівку санітарним служб Львівщини контролювати якість води та продуктів харчування у зазначених закладах: «Це має бути постійний контроль за всіма можливими показниками».

Керівник області також наголосив на тому, що діти мають оздоровлюватись та відпочивати не в пришкільних таборах, а санаторних закладах. «Діти мають змінювати обстановку. Крім того, слід подбати про просвітницьку роботу під час відпочинку дітей», - зауважив М.Цимбалюк.