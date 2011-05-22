У Львові студентку затримали за крадіжку з ТЦ «Ашан»

Львів. 22 травня. УНІАН. У Львові за крадіжку з торгівельного центру «Ашан» затримали студентку Львівського коледжу декоративного мистецтва.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до правоохоронців звернувся начальник охорони одного з магазинів ТЦ «Ашан», який повідомив про крадіжку з магазину жіночих туфель вартістю 499 гривень.

Вжитими заходами було встановлено, що крадіжку скоїла студентка коледжу. Речові докази вилучено.