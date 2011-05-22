У Львові студентку затримали за крадіжку з ТЦ «Ашан»
23:26, 22 травня 2011Львів
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Львів. 22 травня. УНІАН. У Львові за крадіжку з торгівельного центру «Ашан» затримали студентку Львівського коледжу декоративного мистецтва.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до правоохоронців звернувся начальник охорони одного з магазинів ТЦ «Ашан», який повідомив про крадіжку з магазину жіночих туфель вартістю 499 гривень.
Вжитими заходами було встановлено, що крадіжку скоїла студентка коледжу. Речові докази вилучено.
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