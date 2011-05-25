У Львові хочуть зробити найбільшу в Україні ляльку-мотанку

Львів. 25 травня. УНІАН. У Львівській облдержадміністрації відбулося засідання оргкомітету з підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України. На засіданні заслухали пропозиції та напрацьовані попередні програми щодо відзначення на Львівщині 20-ї річниці Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зважаючи на те, що це знакова подія для нашої держави, в області заплановано провести чимало культурно-мистецьких, освітніх, спортивних заходів. Серед них – проект «Вишивана Львівщина» - ідея створення 20-ти метрового вишитого кожним районом області рушника і презентувати до 20-ї річниці Незалежності України. Крім того, виник задум скласти найбільшу ляльку-мотанку розміром 5-6 м та встановити рекорд України. Для цього з усіх районів Львівщини привезуть снопи для створення такої ляльки-мотанки та встановлять її на площі перед Оперним театром.

У Львові також планується проведення параду військ з нагоди відзначення 20-ї річниці Незалежності України з залученням 22 одиниць техніки в супроводі військових оркестрів та святковий салют.

Під час обговорення підготовки до відзначення на Львівщині 20-ї річниці Незалежності особливий акцент було поставлено на тому, щоб до 24 серпня в районах впорядкувати вулиці, в’їзні придорожні знаки, які позначують назву району, дороги.