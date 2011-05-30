Затримано водія, який на смерть збив людину і втік

Львів. 30 травня. УНІАН. Інспектори ДАІ Львівщини спільно із співробітниками Львівської митниці виявили та затримали 25-річного водія автомобіля «БМВ-520», який 23 травня о 10.20 на автодорозі Львів-Тернопіль між селами Велика Вільшаниця-Червоне Золочівського району скоїв наїзд на 64-річного чоловіка, який проживав у місті Золочеві.

За повідомленням обласного управління ДАІ, внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці аварії, а водій місце пригоди залишив. З місця події вилучено осколки скла зі штанів, два пластикові уламки, осколки скла на асфальтному покритті та узбіччі. Неподалік місця ДТП виявили автомобіль марки «БМВ-520», з ознаками підпалу, без документів та номерних знаків.

Як встановили інспектори ДАІ спільно з працівниками Львівської митниці наїхав на пішохода, а згодом підпалив автомобіль його власник, 25-річний житель Тернополя.

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Даним автомобілем вищевказаний водій в’їхав на територію України напередодні цієї ДТП незаконним шляхом



За даним фактом тривають слідчі дії.