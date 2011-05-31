Цимбалюк обговорив питання СЕЗ «Яворів» з Юхновським

Львів. 31 травня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з Героєм України, Академіком НАН України Ігорем Юхновським.

Як зазначили УНІАН у Львівській ОДА, під час зустрічі було обговорено питання функціонування вільних економічних зон, зокрема СЕЗ «Яворів», ініціатором створення якої був І. Юхновський.

На зустрічі, зокрема, обговорювалося питання розвитку спеціального пробного проекту технопарку «Яворів».

Голова ОДА підтримав цю ініціативу: «Я звернусь до Президента України з клопотанням, щоб це питання вирішилося в найкоротші терміни», - заявив М.Цимбалюк.