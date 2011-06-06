Господарському судочинству - 20

Львів. 6 червня. УНІАН. Керівництво Львівської ОДА привітало суддів та працівників судів з нагоди 20-річчя утворення системи господарських судів України.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

«Авторитетний і високопрофесійний суддівський склад Львівщини докладатиме максимум зусиль задля зміцнення демократичних засад судочинства, забезпечення незалежних і справедливих судових рішень, які виносяться іменем держави та завжди залишатиметься вірним складеній присязі», - йдеться у привітанні.

4 червня виповнюється 20 років від того дня, коли у червні 1991 р. згідно із Законом України «Про арбітражний суд» у нашій державі створено господарські суди, що забезпечило гарантії господарської самостійності підприємств, неможливість втручання органів держави в їхню діяльність, а також сприяло розвитку підприємництва й охороні інтересів підприємців незалежно від організаційно-правової форми їхньої діяльності.