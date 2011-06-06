На Львівщині до 30 градусів тепла

Львів. 6 червня. УНІАН. У Львівській області сьогодні синоптики обіцяють до 30 градусів тепла. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МВС України у Львівській області.

В області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі +11...+16ºС, вдень +25...+30ºС.