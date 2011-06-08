Львівська митниця перерахувала до Держбюджету 1,5 млрд. грн.

Львів. 8 червня. УНІАН. У січні - травні 2011 року Львівська митниця перерахувала до Державного бюджету податків та зборів на 1 457 474,9 тис. грн, що на 365 197,1 тис. грн (на 33,4%) більше, ніж у січні - травні минулого року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Зокрема у травні перераховано до Держбюджету 327 653,2 тис. грн, що на 87 969,7 тис. грн (на 36,7%) більше, ніж у травні минулого року. Планові завдання травня виконано на 101%.

За вказаний період на Львівщині зовнішньоекономічну діяльність активно здійснював 1751 суб’єкт господарювання. Упродовж цього періоду переміщено через митний кордон України товарів на 10,64 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів на понад 7,3 млрд грн, експортовано – на більше ніж 3,3 млрд грн. Порівняно з січнем-травнем 2010 року цей обсяг збільшився на понад 35%, причому імпорт зріс на 33,5%, а експорт – на 38,8%.

Імпортували товари в зону діяльності митниці у січні-травні 2011 року переважно з Польщі, Німеччини та Угорщини.

У географічній структурі експорту переважають торговельні операції з Польщею, Німеччиною, Росією та Данією.