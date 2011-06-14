СБУ допитає усіх працівників музею “Тюрма на Лонцького”

Київ. 14 червня. УНІАН. Служба безпеки України вирішила допитати щодо роботи з історичними документами ще 16 осіб – усіх працівників Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, їх усіх трактують як свідків у кримінальній справі, відкритій Службою безпеки України за фактом готування до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Історик Руслан ЗАБІЛИЙ вкотре наголосив: «Усі електронні копії документів, незаконно вилучені в мене та в музеї, – історичні, жодної держтаємниці там немає».

«СБУ досі як державну таємницю намагається кваліфікувати історичні матеріали як таємні, хоча не має на це підстав – закон забороняє ховати історичні документи, особливо ті, які містять інформацію про факти порушень прав та свобод людини і громадянина та незаконні дії органів державної влади та їх посадових осіб», – наголосив історик Володимир В’ЯТРОВИЧ.

У ЦДВР вважають, що заплановані допити є тиском на науковців, перешкоджають діяльності музею, порушують конституційні права істориків на професію.

Як нагадують у Центрі досліджень визвольного руху, у вересні минулого року СБУ незаконно затримала директора музею Р.ЗАБІЛОГО, конфіскувавши в нього комп’ютер та зовнішні диски. Потім у музеї було проведено несанкціонований обшук, у рамках якого конфісковані комп’ютери істориків та відеозаписи спогадів повстанців і дисидентів, при цьому досі нічого не повернуто.

На саму кримінальну справу накладено гриф «цілком таємно», що, на переконання правозахисників, має на меті не допустити громадського контролю та обмежити право істориків на захист.