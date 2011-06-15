Цимбалюк в Дрогобичі проведе колегію ОДА

Львів. 15 червня. УНІАН. Сьогодні, 15 червня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк із робочим візитом відвідає Дрогобицький район.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Заплановано, що в Дрогобичі голова ОДА проведе виїзне засідання Колегії Львівської обласної державної адміністрації.

Після цього, губернатор ознайомиться із ходом проведення реконструкції стадіону «Галичина». Також заплановано, що Михайло Цимбалюк ознайомиться із об’єктом «Захист» від підтоплення паводковими в селах Рихтичі та Почаєвичі.