Митники затримали контрабанду антикваріату. Фото

Львів. 30 червня. УНІАН. Працівники Львівської митниці на українсько-польському кордоні затримали контрабанду антикваріату. Про це УНІАН повідомили у прес-службі митниці.

Так, повертаючись зі службової поїздки з Німеччини в Україну через митний пост «Краковець», водій автобуса «Дюсельдорф – Суми», українець, під час письмового декларування заявив про наявність у нього 250 гривень та «особистих речей». Однак під час митного огляду салону автобуса було виявлено предмети старовини, а саме: годинник настільний (з металу жовтого кольору), чорнильницю (основа – з сірого каменю, верх з бюстом з металу жовтого кольору) та два підсвічники з металу жовтого кольору, які були обгорнуті в прозорий поліетилен. Їх громадянин намагався перемістити через митний кордон України, приховавши від митного контролю між передніми сидіннями салону автобуса в картонній коробці.

За цим фактом, за ознаками статті 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Історичну та культурну цінність цих предметів, а також їх вартість встановлять експерти.