На Львівщині судитимуть крадіїв пального з АЗС

Львів. 13 липня. УНІАН. Прокуратура Львівської області затвердила обвинувачувальний висновок у кримінальній справі про обвинувачення членів організованої злочинної групи, які викрадали дизельне пальне з автозаправних станцій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що 5 осіб (працівники АЗС), з метою розкрадання чужого майна у великих розмірах в жовтні 2010 року створили стійку організовану групу, яка по підроблених картках «Євро Шел» викрадала дизельне пальне з автозаправних станцій «ШЕЛ» ТОВ «Альянс Холдинг».

Загалом члени організованої групи викрали дизельного пального на понад 209 тис.грн.

Обвинуваченим обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час, кримінальну справу скеровано до суду для розгляду по суті.