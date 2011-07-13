Школяр впав із підводи в річку і втопився

Львів. 13 липня. УНІАН. У Львівській області школяр впав із підводи і втопився. Інцидент стався 12 липня в с. Голобутів Стрийського району на річці Колодниця. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Загиблий був учнем Голобутівської ЗОШ. Встановлено, що переїжджаючи через р. Колодницю на підводі, він не впорався з керуванням та впав у річку.