На Львівщині підприємець ухилявся від сплатив податків

Львів. 13 липня. УНІАН. У Львівській області викрито керівника приватної фірми, який протягом 2010 року ухилився від сплати податків на 2,76 млн грн. Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області.

Як зазначив заступник начальника управління податкової міліції ДПА у Львівській області Михайло Шукост, у 2010 році керівники двох приватних фірм уклали договори щодо виконання субпідрядних ремонтно-будівельних, монтажних та інших робіт на об’єктах в м. Львові та області. Проте, жодних робіт проведено не було.

Своєю чергою, керівник фірми-замовника використав також документи про проведені субпідрядні роботи для фірми-підрядника фірмою-субпідпрядником. Він відобразив їхні дані в бухгалтерському та податковому обліках, чим безпідставно сформував податковий кредит для своєї фірми, що призвело до несплати підприємством податку на додану вартість в сумі 2,76 млн грн.

За цим фактом порушено кримінальну справу та завершено досудове слідство. За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбачено покарання – позбавлення волі до 10 років.