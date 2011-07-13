Цьогоріч 3046 жінкам Львівщини присвоєно звання «Мати-героїня»

Львів. 13 липня. УНІАН. З початку року 3046 матерям Львівської області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». До Адміністрації Президента України внесено 3234 подання на погодження присвоєння Почесного звання України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Для порівняння, за весь період до 2011 року почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 1742 звання та внесено до АПУ 10 585 подань.

Зокрема, за період до 2008 року було внесено на погодження 67 подань та нагороджено лише 37 осіб.

За весь 2008 рік у області присвоєно лише 92 почесних звання та внесено 195 подань. У 2009 році присвоєно 1154 почесних звань та внесено до АПУ 1088 подань тощо.