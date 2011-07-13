На Львівщині нагородили переможниць ЗНО

Львів. 13 липня. УНІАН. Сьогодні заступник голови-керівник апарату Львівської ОДА Ольга Гузар нагородила переможниць зовнішнього незалежного оцінювання Марту Хомин та Ірину Семенюк. Обидві дівчини – випускниці Львівського фізико-математичного ліцею.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, під час зустрічі Ольга Гузар наголосила на важливості вибору вищого навчального закладу, а також подякувала батькам дітей за наполегливу працю у вихованні геніальних дітей.

Нагадаємо, із 3 учнів по Україні Марта Хомин та Ірина Семенюк досягли максимальних результатів з трьох предметів і набрали 600 балів у зовнішньому незалежному оцінюванні. Хомин Марта здобула по 200 балів з української мови, математики та англійської мови; Семенюк Ірина – з української мови, математики та хімії.

Як повідомлялося, випускниць Львівського фізико-математичного ліцею також привітав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.