Керівництво Львівщини висловило співчуття родинам загиблих шахтарів

Львів. 29 липня. УНІАН. Керівництво Львівської облдержадміністрації просить громадян області утриматися від розважальних заходів у вихідні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі львівської ОДА.

«У зв’язку з трагедіями на шахтах в Донецькій та Луганській областях, в яких загинули люди, керівництво Львівської обласної державної адміністрації звернулося з проханням обмежити розважальні заходи у ці вихідні на території області, а мешканців Львівщини утриматися від розваг», – зазначено в повідомленні.

Керівництво області також висловило співчуття родинам загиблих від імені жителів Львівщини.

Нагадаємо, 29 липня вранці в місті Макіївка Донецької області на шахті ім. Бажанова стався обвал надшахтної споруди, під час якого, за останньою інформацією, загинуло 4 людини. А вночі у місті Суходільськ на Луганщині стався вибух на шахті "Суходільська-Східна". Станом на 13.00 17 гірників загинули.