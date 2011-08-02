Львівська міліція заговорила польською

Львів. 2 серпня. УНІАН. Львівська міліція розповідає про підготовку до Євро-2012 тепер вже і польською мовою. Офіційний сайт ГУ МВС України у Львівській області два тижні тому запустив польську версію сайту.

На головній сторінці сайту розміщені новини на тему підготовки львівських міліціонерів до Євро-2012.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, з вересня планується запустити англійську версію сайту.