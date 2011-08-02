На Львівщині виявлено три скутери викрадені в Італії

Львів. 2 серпня. УНІАН. На Львівщині за два дні інспектори відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи відділу ДАІ міста Львова та їх колеги із Жовкви виявили три скутери, викрадені в Італії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема, співробітники Львівського ВРЕР виявили скутер марки «Апрілія», яким керував 46-річний житель селища Щирець Пустомитівського району. Перевіряючи документи, інспектори з’ясували, що цей транспортний засіб розшукували через Інтерпол як викрадений в Італії ще 26 вересня 2004 року.

Також, інспектори відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи відділу ДАІ міста Львова виявили ще один скутер – марки «Гілера Руннер» під керуванням 26-річного жителя Львова. У результаті проведеної перевірки було встановлено, що даний скутер розшукується Інтерполом як викрадений 27 грудня 2005 року на території Італії. Крім того, інспектор відділу розшуку Жовківського ВРЕР ДАІ 30 липня виявив скутер «Ямаха», який також було викрадено в Італії.

Так, 30 липня із заявою про першу реєстрацію скутера марки «Ямаха», 2002 року випуску, звернувся житель міста Жовква. Чоловік повідомив інспекторів, що придбав транспортний засіб на ринку у 2008 році. Однак, під час перевірки співробітники ДАІ встановили, що цей скутер розшукували правоохоронні органи Італії від 27 червня 2007 року і досі він був у базі Інтерполу як викрадений.