На Львівщині відбудеться фестиваль «Ту Стань!»

Львів. 2 серпня. УНІАН. 5, 6 та 7 серпня за підтримки Львівської обласної державної адміністрації на території державного історико-культурного заповідника «Тустань», що в Сколівському районі, відбудеться VI Фестиваль середньовічної культури «Ту Стань!».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У перший день дійства відбудеться розбудова середньовічного наметового містечка воїнів, що відновлюють традиції і побут Київської Русі та Європи періоду 9-13 ст., відбіркові турніри, військові маневри в лісі, етнодискотека.

На другий день заплановане відкриття фестивалю, театралізована військова реконструкція, де відбудеться відтворення протистояння двох ворогуючих таборів: русичі проти європейців і татар IX-XIII ст. Також цього дня проводитимуться змагання воїнів на мечах, кидання сулиць, змагання лучників, боротьба, лицарські ігри, конкурс костюму, вечірній концерт за участі гуртів «Kings & Beggars», «Дикий гон», «Люди добрі», нічні бугурти та бойове вогняне дійство, театр тіней «Див», кіноніч про середньовіччя.

Третій день фестивалю розпочнеться зі Служби Божої, будуть проведені фінальні поєдинки, нагородження переможців, вечірній концерт за участі «Люди в каное», «Пан пупець», «Йорий клоц», «Дивні» та особливий пункт цьогорічного дійства - лазерне шоу «Легенда Тустанської птахи». За допомогою лазерних променів, спроектованих на скелю та ліс, його автори спробують відтворити славну історію Тустані та звитяги її воїнів, а також розповісти про птах як символ фортеці.

Окрім того, вже традиційно протягом всіх трьох днів працюватимуть дитинець (майстер-класи гри на трембіті, майстерня пісні), дитячий майданчик (ігри дітей із скоморохами), майстерня танцю (уроки середньовічного танцю від клубу історичного фехтування та реконструкції середньовічного танцю «Пантера»), ігрові майданчики, народні майстри навчатимуть усіх охочих кувати, крутити гончарний круг, ляльки мотанки, та багато іншого.