Оздоровлено понад 80 тисяч дітей Львівщини

Львів. 2 серпня. УНІАН. На 1 серпня понад 80 тисяч дітей Львівської області отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, що на 12% більше ніж влітку 2010 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У пришкільних та стаціонарних оздоровчих закладах і санаторіях Львівщини відпочило та оздоровилось 79 286 дітей (32,3% від загальної кількості дітей шкільного віку).

За даними головного управління освіти і науки Львівської ОДА впродовж червня-липня функціонувало 723 пришкільні табори, в яких відпочило 70322 (29% від загальної чисельності дітей шкільного віку).

Крім цього, діти оздоровлюються у 27 стаціонарних оздоровчих закладах: в 11 санаторіях оздоровлено 4563 дитини, в 16 дитячих позаміських оздоровчих закладах оздоровлено 4698 дітей, у 3 - х наметових таборах – 234 дітей. Всього у стаціонарних оздоровчих закладах – 9261 дитина.

Загалом протягом літа функціонуватиме 767 пришкільних таборів (відповідно до запланованих, у червні – 688, липні - 59, серпні – 20), в яких відпочине понад 109692 дитини (43 % від загальної чисельності дітей шкільного віку).

Більша кількість дітей відпочивала у таборах з денним перебуванням, які виконують функцію - забезпечення дітей організованим змістовним дозвіллям, відповідним доглядом та харчуванням.

Поряд з цим, об’єднанням профспілок Львівщини організовано оздоровлення та відпочинок 3758 дітей. На ці заходи використано коштів на суму 2300,0 тис. грн.

Управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА за два літніх місяці організувало оздоровлення для 2530 дітей, в тому числі в Міжнародний дитячий центр «Артек» (АР Крим) – 459 дітей та Український дитячий центр «Молода гвардія» (м.Одеса) – 188 дітей. За кошти обласного бюджету в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області та на березі Чорного та Азовського морів оздоровлено 1883 дитини.

У серпні місяці передбачається проведення оздоровлення та відпочинку дітей ще в 20 пришкільних таборах, 20 наметових таборах, а також в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку дітей.