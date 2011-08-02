Львівщина гідно відзначить День Незалежності

Львів. 2 серпня. УНІАН. У Львівській області триває активна підготовка до відзначення 20-ї річниці Незалежності України. Про це під час розширеної наради 2 серпня повідомив начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА Роман Кураш. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З нагоди відзначення 20-ї річниці Незалежності України в області передбачено провести багато заходів, зокрема церемонію підняття Державного прапора України, урочисту академію у приміщенні Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, яка пройде за участі представників обласної та міської влади, керівників іноземних консульських установ, політичних партій, громадських організацій та народних депутатів України – учасників прийняття Акту проголошення незалежності України.

Передбачено також участь офіційної делегації від Львівської області в урочистих заходах в м.Києві, проведення 23-24 серпня 2011 року молебнів за Україну в храмах області, урочисте покладання квітів до пам’ятників Т.Шевченку, М.Грушевському, В.Чорноволу, іншим діячам українського державотворення, борцям за Незалежність України.

Заплановано проведення в районних центрах та містах обласного значення, у військових підрозділах святкових заходів за участі народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій, політичних партій, діячів науки та культури, представників української діаспори, дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.

Також у області пройдуть науково-просвітницькі та інші тематичні заходи, присвячені 20-й річниці заснування інституту Президентства в Україні, Міжнародна наукова конференція «Державотворчі процеси в Україні: історія і сучасність» у сесійному залі Львівської обласної ради, тематичні наукові конференції, «круглі столи», просвітницькі, культурно-мистецькі заходи, присвячені 20-й річниці Акта проголошення Незалежності України та Всеукраїнського референдуму в питання щодо проголошення Незалежності України 1 грудня 1991 року.

На Львівщині також передбачене художнє оформлення вулиць та площ міста Львова, райцентрів та міст обласного значення, виготовлення та розміщення в населених пунктах області відповідної соціальної реклами, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та місць поховання осіб, що загинули у боротьбі за свободу і Незалежність України, проведення тематичних виставок фото- та архівних документів, присвячених історії українського державотворення, становлення та утвердження державних символів України тощо.