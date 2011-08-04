На Львівщині в річку потрапило дизпаливо

Львів. 4 серпня. УНІАН. У Львівській області поблизу с. Переможне Городоцького району на 179 км продуктопроводу ДП „ПрикарпатЗахідтранс” через зловмисне пошкодження стався витік дизпалива за межі охоронної зони та попадання його у р. Струга.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Аварію ліквідовано, продуктопровід працює у звичайному режимі. На р. Струга встановлені бонові загородження з метою недопущення попадання нафтопродукту у р. Верещиця, яка є притокою р. Дністер. Проведено обробку берегів річки сорбентом.

Водозаборів на річках немає. На місці події працює бригада ДП „ПрикарпатЗахідтранс”. Кількість витоку дизпалива встановлюється.

Фахівці СЕС та екоінспектори посилили контроль за якістю води у річках.