На Львівщині перевіряють хід жнив

Львів. 4 серпня. УНІАН. Впродовж тижня, з 1-6 серпня, головним управлінням агропромислового розвитку Львівської ОДА організовано перевірку ходу жнив із виїздом у кожен район області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Основна увага під час кожного з виїздів приділяється збиранню та очікуваному валовому виробництву основних сільськогосподарських культур, потребі та забезпеченню районів продовольчим зерном, попиту та цінам на продовольче та фуражне зерно, станові посівів і якісним показникам зерна, забезпеченню кредитними ресурсами, дизпаливом тощо.

Окрім того, обговорюються питання очікуваної структури посівних площ озимих культур під урожай 2012 року, забезпеченості кондиційним насінням озимих культур, підготовки ґрунту під посів озимих культур, а також проблемним питанням, що потребують вирішення на рівні області та Мінагрополітики України.